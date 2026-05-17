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WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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18.05.2026 01:01:51

Government-backed Pensions Commission calls for action on gender savings gap

Body says, on average, British women approaching retirement have half private pension savings of men – £81,000 versus £156,000A shake-up of pensions in Britain must involve measures to close the gap in retirement savings between men and women, the revived Pensions Commission is to tell ministers.According to the government-backed body, women approaching retirement have on average half the private pension savings of men, with a median pension wealth of £81,000 versus £156,000. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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