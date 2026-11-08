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WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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08.11.2026 16:37:25

Government 'looking seriously' at banning under-16s from Vinted and eBay

The culture secretary confirms reports they could be in the list of platforms set to be banned next March.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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