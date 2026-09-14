14.09.2026 18:58:23

Government set to nationalise troubled steel firm

Production at SSUK sites in South Yorkshire and the West Midlands was paused earlier this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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