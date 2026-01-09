Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
|
09.01.2026 10:02:11
Government to back Ofcom if it blocks X in UK over Grok AI deepfakes
It comes after government urged Ofcom to use all its powers – up to and including an effective ban – against X.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
