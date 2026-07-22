Restore Aktie
WKN DE: A1C055 / ISIN: GB00B5NR1S72
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22.07.2026 07:37:27
Government to restore £2 cap on bus fares in England
The government says the policy will "help with the cost of living and give people the breathing space they need"Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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