RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
08.01.2026 20:10:16
Government to water down business rate rise for pubs
The hospitality industry had called for a rethink of planned changes to the way the tax based on property is calculated.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!