Goyal Aluminiums: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Goyal Aluminiums gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68,19 Prozent auf 204,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at