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17.08.2026 06:31:29
GP-Act III Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
GP-Act III Acquisition A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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