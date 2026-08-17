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17.08.2026 06:31:29
GP-Act III Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
GP-Act III Acquisition A äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte GP-Act III Acquisition A einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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