GP-Act III Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GP-Act III Acquisition A äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte GP-Act III Acquisition A einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at