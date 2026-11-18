GP-Act III Acquisition A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at