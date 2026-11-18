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18.11.2026 06:31:28
GP-Act III Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GP-Act III Acquisition A stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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