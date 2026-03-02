AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
02.03.2026 15:23:52
GPGI Stock Up 70% as One Fund Adds to $24.5 Million Stake Amid Company Rebrand
Progeny 3, Inc. bought 531,000 shares of GPGI (NYSE:GPGI) in the fourth quarter, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Progeny 3, Inc. added to its stake in GPGI (NYSE:GPGI) during the fourth quarter, buying 531,000 shares. The quarter-end value of the position was $24.45 million, increasing by about $9.1 million from the previous period.GPGI is a multi-industry holding company with a strategic focus on acquiring and operating businesses in the industrials sector, particularly metal fabrication and manufacturing technologies. The company's scale is reflected in its $6.5 billion market capitalization and diversified revenue streams. GPGI leverages its expertise in scaling acquired businesses to maintain a competitive edge in specialized manufacturing markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AS ONE CORP
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AS ONE CORP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 237,50
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.