GPM Vindexus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GPM Vindexus hat am 30.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 19,4 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at