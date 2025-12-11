GPO Plus: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GPO Plus hat am 08.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat GPO Plus mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at