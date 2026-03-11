|
GPO Plus stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GPO Plus lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,44 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GPO Plus 1,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
