GPO Plus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GPO Plus hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 USD. Im Vorjahr waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,24 Prozent auf 5,51 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,74 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at