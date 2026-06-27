OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
27.06.2026 17:02:00
GPT-5.6: OpenAI verspricht mehr Leistung bei weniger Token-Verbrauch
OpenAI veröffentlicht GPT-5.6. Laut dem Hersteller übertreffen seine neuen KI-Modelle die Konkurrenz von Anthropic und verbrauchen weniger Token.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!