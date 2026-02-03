GPT Healthcare: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GPT Healthcare hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 INR, nach 1,49 INR im Vorjahresvergleich.

GPT Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at