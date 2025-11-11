GPT Healthcare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GPT Healthcare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GPT Healthcare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at