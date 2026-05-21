GPT Healthcare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GPT Healthcare präsentierte in der am 18.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

GPT Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,26 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,08 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GPT Healthcare 4,73 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at