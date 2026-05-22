GPT Infraprojects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GPT Infraprojects äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GPT Infraprojects 1,93 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4,15 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,55 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,88 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 12,90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at