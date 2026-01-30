GPT Infraprojects hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GPT Infraprojects hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,60 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GPT Infraprojects 1,71 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2,84 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GPT Infraprojects 2,78 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at