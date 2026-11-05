GPT Infraprojects legte Quartalsergebnis vor

GPT Infraprojects äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,57 Prozent auf 2,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at