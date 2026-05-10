International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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10.05.2026 16:00:01
GQRE vs. HAUZ: A Quality-Screened Global Real Estate Fund Against a Pure International Play
Investors choosing between FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) and Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) must decide if they want global exposure or a pure-play international diversifier.Real estate investment trusts (REITs) provide income and inflation protection. While both funds target the property sector, they differ fundamentally in geographic scope. HAUZ focuses on markets outside the United States, whereas GQRE includes domestic holdings alongside international developers. This comparison hinges on whether an investor wants global or purely international exposure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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