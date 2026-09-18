Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.09.2026 06:00:01
GQRE vs HAUZ: Global Real Estate ETF Showdown
Real estate investment trusts (REITs) can serve as a valuable diversifier for income-seeking investors.
The Northern Trust Global Quality Real Estate ETF (NYSEMKT:GQRE) and the Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) offer different geographic scopes: one provides a broad global footprint that includes the American market, while the other specifically targets developed and emerging markets outside the United States.
Here's how the two stack up on the most important factors.
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