GR Cables informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GR Cables stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,55 INR gegenüber -1,010 INR im Vorjahresquartal verkündet.

GR Cables vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,190 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,820 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at