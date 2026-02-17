GR Cables präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GR Cables hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 INR gegenüber -0,600 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at