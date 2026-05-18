Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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18.05.2026 11:00:00
Grab, Sea lean on affordability, subscriptions to defend growth amid macroeconomic headwinds
Even as consumer spending comes under pressure, both companies have maintained their 2026 guidanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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