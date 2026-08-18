Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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18.08.2026 05:57:26
Grab, Sea see loan books surge in Q2 as financial services drive growth
Grab’s loan portfolio jumps 197% year on year, while Sea’s Monee grows loans by 62.5% to hit US$11.1 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Grab Holdings
|3,02
|1,38%
|Q2 Holdings Inc
|54,98
|1,22%
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|100,00
|-0,50%
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