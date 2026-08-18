Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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18.08.2026 05:57:26

Grab, Sea see loan books surge in Q2 as financial services drive growth

Grab’s loan portfolio jumps 197% year on year, while Sea’s Monee grows loans by 62.5% to hit US$11.1 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Q2 Holdings Inc 54,98 1,22% Q2 Holdings Inc
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) 100,00 -0,50% Sea Ltd (A) (spons. ADRs)

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