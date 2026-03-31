Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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31.03.2026 07:15:13
Grab, Strides raise fares, unveil driver support measures amid rising fuel costs
Grab’s fuel surcharge will be adjusted to S$0.90 per trip, while Strides’ street-hail fares will rise S$0.01 per distance and time-based unitWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Grab Holdings
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