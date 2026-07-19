Grab Holdings Aktie

Grab Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

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19.07.2026 16:35:01

Grab CFO Peter Oey Sells 50,000 Shares

Peter Oey, Chief Financial Officer of Grab Holdings Limited (NASDAQ:GRAB), sold 50,000 Class A Ordinary Shares on July 15, according to the SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($3.83); post-transaction value based on July 15 market close ($3.82).Grab Holdings Limited has a super-application platform. The company has a diversified service portfolio and multi-country operational footprint.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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