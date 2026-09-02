Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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02.09.2026 14:30:01
Grab Chief Product Officer Sells 30,000 Shares for $109,200
Philipp Wolfgang Josef Kandal, Chief Product Officer of Grab Holdings (NASDAQ:GRAB), reported a sale of 30,000 Class A Ordinary Shares on Aug. 14, 2026, for a total value of $109,200, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($3.64); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($3.62).Grab Holdings is a leading super-application operator with a market capitalization of $14.2 billion, generating $3.7 billion in TTM revenue while achieving profitability with $598 million in net income. The company's diversified service ecosystem creates significant cross-selling opportunities and network effects across its eight-country footprint in Southeast Asia. Grab's integrated platform approach and dominant market positions in key verticals provide competitive advantages in capturing the region's rapidly growing digital economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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