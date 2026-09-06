Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
|
06.09.2026 06:32:17
Grab COO Dumps 145,000 Company Shares After the Stock's 28% One-Year Decline
Alexander Charles Hungate, President and Chief Operating Officer of Grab Holdings Limited (NASDAQ:GRAB), sold ~145,000 Class A Ordinary Shares on September 2, 2026 under a pre-arranged Rule 10b5-1 trading plan, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($3.48); post-transaction value based on September 2, 2026 market close ($3.53).Grab Holdings Limited operates as Southeast Asia's leading super-application platform, with a market cap of $13.5 billion. The company has achieved profitability with trailing 12-month net income of $598 million, demonstrating the scalability of its diversified service offerings across eight countries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grab Holdings
|
07.05.26
|Why the shift from savings glut to grab is good for investors (Financial Times)
|
07.05.26
|Why the shift from savings glut to grab is good for investors (Financial Times)
|
03.05.26
|Ausblick: Grab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Grab legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.03.26
|Delivery Hero-Aktie gewinnt: Grab Holdings kauft foodpanda Taiwan inn Millionendeal (finanzen.at)
|
23.03.26
|Delivery Hero verkauft Foodpanda Geschäft in Taiwan an Grab Holdings Limited (Dow Jones)
Analysen zu Grab Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grab Holdings
|2,95
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.