Grab Holdings Aktie

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WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

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06.09.2026 06:32:17

Grab COO Dumps 145,000 Company Shares After the Stock's 28% One-Year Decline

Alexander Charles Hungate, President and Chief Operating Officer of Grab Holdings Limited (NASDAQ:GRAB), sold ~145,000 Class A Ordinary Shares on September 2, 2026 under a pre-arranged Rule 10b5-1 trading plan, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($3.48); post-transaction value based on September 2, 2026 market close ($3.53).Grab Holdings Limited operates as Southeast Asia's leading super-application platform, with a market cap of $13.5 billion. The company has achieved profitability with trailing 12-month net income of $598 million, demonstrating the scalability of its diversified service offerings across eight countries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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