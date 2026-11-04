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04.11.2026 06:31:28
Grab gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Grab präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Grab im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grab 873,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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