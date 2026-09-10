SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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10.09.2026 10:24:26
Grab in talks to buy SoftBank-backed fintech firm Atome
A transaction could value the unit of Advance Intelligence Group at more than US$2 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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