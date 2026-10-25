Grab Holdings Aktie

Grab Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

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25.10.2026 20:30:00

Grab Is Down 83.5% and Growing. Here's Why It Has the Makings of a Monster Stock for the Next Decade.

Grab (NASDAQ: GRAB) is a Singapore-based company that provides ride-hailing, restaurant delivery, grocery delivery, and other services. In addition to its home market, the company also operates in countries including Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, and the Philippines. Because of these characteristics, Grab is sometimes referred to as "the Uber of Southeast Asia."

The company's share price has fallen roughly 47% across 2026, and it trades down roughly 83.5% from its lifetime high. Despite the soggy share performance, the business has actually been posting encouraging growth -- and the stock has the potential to be a massive winner for long-term investors.

Image source: Getty Images.

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