Grab Holdings Aktie

Grab Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096

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04.08.2026 01:25:21

Grab reports US$252 million in Q2 earnings, raises guidance for 2026

The company also reached a record 54 million monthly transacting users in the same period, said its CEO Anthony TanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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