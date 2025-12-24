Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
|
24.12.2025 08:54:52
Grab rides to cost S$0.30 more from Jan 1 with platform fee hike
[SINGAPORE] Singapore’s largest ride-hailing firm Grab will be increasing its platform fee by S$0.30 come Jan 1, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
