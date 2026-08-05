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05.08.2026 06:31:29
Grab: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Grab hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 997,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 819,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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