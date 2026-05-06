Grab stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grab gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Grab 955,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 773,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at