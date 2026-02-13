Grab stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grab hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Grab hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 764,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,49 Prozent auf 3,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

