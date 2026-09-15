Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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15.09.2026 13:55:21
Grab takes majority stake in Atome Financial in US$1.49 billion deal
The deal could ultimately reach up to US$4.5 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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