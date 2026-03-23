Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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23.03.2026 08:23:44
Grab to buy foodpanda’s Taiwan business for US$600 million
The deal marks Grab’s entry into its first market outside South-east AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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