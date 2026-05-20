Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
|
20.05.2026 12:09:26
Grab to consolidate Indonesia’s Superbank into financial services segment; Singtel transfers stake to GXS Bank
Superbank, which completed an IPO in Indonesia in December 2025, has a market capitalisation of US$1.6 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Grab Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grab Holdings
|3,00
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Chinas Börsen kaum verändert - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht nachgeben. Der deutsche Leitindex wird kaum verändert erwartet. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.