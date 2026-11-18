Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
18.11.2026 06:30:52
Grab vs. Uber Technologies: Which Gig Economy Stock Is a Better Buy for 2027?
As the digital economy reshapes how we travel and eat, investors are weighing Grab Holdings (NASDAQ:GRAB) against Uber Technologies (NYSE:UBER) to determine which platform offers superior growth potential through 2027.
Grab operates as a regional superapp focused on the high-growth markets of Southeast Asia, integrating ride-hailing and deliveries with digital payments. Uber maintains a massive global footprint across over 70 countries, leveraging its scale to dominate both mobility and delivery while expanding into advertising. Both companies seek to turn massive user bases into long-term shareholder value.
Grab Holdings competes among Southeast Asian tech stocks as a regional superapp that bundles ride-hailing, food delivery, and digital financial services. This strategy aims to create high engagement by serving multiple daily needs through one unified interface. The platform focuses on providing economic opportunities for its vast network of driver and merchant partners.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.26
|Delivery Hero-Aktie im Minus: Uber hält nun Zwei-Drittel-Beteiligung (dpa-AFX)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Uber-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.26
|Uber picks up the pace in robotaxi race (Financial Times)
|
03.11.26
|Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
02.11.26
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Uber
Aktien in diesem Artikel
|Grab Holdings
|2,85
|-1,01%
|Uber
|62,81
|0,37%
|Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|58 325,00
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.