Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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05.05.2026 01:23:54
Grab’s Q1 2026 earnings surges 466.7 per cent to US$136 million
[SINGAPORE] Super app Grab reported a 466.7 per cent jump in earnings for Q1 2026 to US$136 million from US$24 million in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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