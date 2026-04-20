Grace Fabric Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grace Fabric Technology A äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 442,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 243,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at