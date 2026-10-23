Grace Fabric Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grace Fabric Technology A präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 926,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 206,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 302,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at