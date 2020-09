Gracenote ermöglicht plattformübergreifende Suche und Entdeckung von Sportinhalten in ummauerten Gärten

Neue Streaming Sports Catalogs-Datenlösung verbindet sportbegeisterte Zuschauer nahtlos mit ihren Lieblings-Live-Events auf Over-the-Top-TV-Diensten

EMERYVILLE, Kalifornien, 16. September 2020 /PRNewswire/ -- Gracenote, ein Unternehmen der Nielsen-Gruppe (NYSE: NLSN), schafft neue Möglichkeiten für Videodienste, die populäre Sportinhalte nutzen wollen. Mit der Einführung von Gracenote Streaming Sports Catalogs können TV-Anbieter nun Fans nahtlos mit Live-Spielen und verwandten Inhalten verbinden, die über verschiedene Over-the-Top-Quellen (OTT) verfügbar sind.

Die Verbreitung von Live-Sportprogrammen auf einer ständig wachsenden Zahl von OTT-Diensten macht es den Verbrauchern nicht leicht, ihre Lieblingsmannschaften zu finden und Live-Spiele und andere relevante Sportinhalte zu verfolgen. Die neue Gracenote-Datenlösung stellt sicher, dass wertvolle Sportinhalte leicht über zuvor isolierte TV-Plattformen, -Dienste und -Geräte hinweg durchsuchbar und auffindbar sind.

Gracenote Streaming Sports Catalogs nutzt sein langjähriges Metadaten-Know-how und Industriestandard-Inhalts-IDs, um Beschreibungsinformationen für Live-Sportveranstaltungen, Verfügbarkeitsinformationen, Deep Links und verwandte Inhalte zu beliebten OTT-Diensten zu normalisieren. Mit dieser neuen Datenlösung können Unterhaltungsanbieter auf der ganzen Welt Sportprogramme problemlos in plattformübergreifende Such- und Entdeckungsfunktionen integrieren und so ihre Nutzererfahrungen optimieren.

„Den Verbrauchern steht zwar ein immer größeres Angebot zur Wahl, aber für Sportfans wird es durch die rapide Zunahme von sportgetriebenen OTT-Diensten immer schwieriger, ihre Lieblingsmannschaften zu finden und spielen zu sehen", erläutert Simon Adams, Chief Product Officer von Gracenote. „Unsere bahnbrechende Streaming Sports Catalogs-Lösung macht es TV-Anbietern möglich, ihren Fans auf einfache Sportprogramme anzubieten, so dass neue und tragfähige Möglichkeiten für ein weiteres Engagement entstehen".

Zum Start umfasst der Streaming Sports Catalogs die Spiele der wichtigsten nordamerikanischen Ligen, darunter Profifußball, Basketball, Baseball und Hockey. Das Produkt beinhaltet außerdem beliebte Sportarten wie Tennis und Golf, die eine große Fangemeinde in Europa und rund um den Globus anziehen. Im Laufe der Zeit werden weitere Sportarten hinzukommen. Das letztendliche Ziel ist es, alle verfügbaren Sportveranstaltungen vom Mainstream bis zum Longtail über alle Streaming-Dienste hinweg einzubeziehen.

Gracenote Streaming Sports Catalogs ist das neueste Produkt im Streaming-Video-Portfolio des Unternehmens. Zu den aktuellen Produkten der Suite gehören Streaming Video Catalogs (früher bekannt als Online Video Data) und Streaming Lineups (früher bekannt als vMVPD Lineups). Zusammengenommen bieten diese branchenführenden Lösungen innovativen Unterhaltungsanbietern auf der ganzen Welt motivierende Möglichkeiten und unterstützen sie bei der Entdeckung von Inhalten der nächsten Generation.

Gracenote, ein Unternehmen der Nielsen-Gruppe (NYSE: NLSN), bietet Musik-, Video- und Sportinhalte und -technologien für die begehrtesten Unterhaltungsprodukte und -marken der Welt an.

