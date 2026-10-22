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WKN: 859357 / ISIN: US3841091040

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22.10.2026 22:14:20

Graco: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Graco (NYSE:GGG) announced record sales of $586 million alongside strategic licensing deals in data center cooling. The manufacturing equipment provider relies on a technical moat and disciplined cross-selling to defend 27% operating margins during industrial slowdowns. Three things management said stand out.

Graco partnered with power and automation firm ABB to supply direct-drive electric motor technology for data center cooling systems. The licensing deal allows the business to enter the high-density artificial intelligence infrastructure market without heavy capital outlays.

The company acquired adhesive equipment maker Valco Melton to grow precision dispensing capabilities. Leadership expects to increase the new unit's EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) through cross-selling and supply chain integration.

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